EUROMAT accoglie Gauselmann UK come nuovo membro

EUROMAT, che rappresenta l’industria europea dei divertimenti e dei giochi terrestri a livello dell’UE e consulta le modifiche legislative che incidono sul settore, ha accolto Gauselmann UK tra i membri aziendali. Gauselmann ha cinque marchi leader rivolti al Regno Unito che comprendono: Merkur Slots e Merkur Cashino AGCs, Beacon Bingo, Blueprint Operations e Regal Gaming and Leisure.

Dando il benvenuto a Gauselmann UK, il presidente di EUROMAT, Jason Frost, ha commentato: “Oltre alle nostre 18 associazioni nazionali che provengono da 12 paesi europei, EUROMAT ha anche membri aziendali chiave che forniscono una preziosa prospettiva ‘pratica’ delle sfide che la catena di approvvigionamento deve affrontare così come quelli che influenzano i marchi rivolti ai consumatori. Con le aziende coinvolte nella creazione di contenuti di giochi digitali per pub, bingo e AGC, funzionamento di macchine, gestione del denaro, nonché marchi AGC e bingo rivolti ai consumatori Gauselmann UK ha punti di contatto commerciali in tutto il settore terrestre. Nelle nostre rappresentanze e attività di lobbying, è inestimabile poter attingere all’esperienza dei membri aziendali e non vedo l’ora di lavorare a fianco del team di Gauselmann UK”.

Sascha Blodau (nella foto), Direttore generale Gauselmann UK, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di essere membri attivi di EUROMAT e attingere alla vasta conoscenza ed esperienza dell’organizzazione nel rappresentare il nostro settore a livello dell’UE. Credo inoltre che con i membri chiave del team come Stefan Brauns, che ha una vasta esperienza sia nella produzione che nel funzionamento in numerosi mercati europei, saremo in grado di dare importanti contributi ai dibattiti che dobbiamo affrontare”.

PressGiochi