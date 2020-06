Eurojackpot. Vinti in Italia 33 milioni di euro

L’estrazione di venerdì 29 maggio di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+2 da 33.290.606,90 euro realizzata a Rionero in Vulture (PZ) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Archetti situato in via Fiera, 64, con una giocata Quick Pick da 4 euro.

Si tratta della terza vincita nella storia del gioco in Italia con punti 5+2, dopo le precedenti del 2013 e del 2018.

Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 90 milioni di euro.

Il jackpot in palio nella prossima estrazione di venerdì 5 giugno sarà di 10 milioni di euro.

Sono 18 i Paesi europei in cui è possibile giocare a Eurojackpot: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

PressGiochi