Eurojackpot: Sisal ricorda la vincita di Parma del 2015 da 91mila euro

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 23 ottobre 2015 quando a Parma (PR) è stata realizzata una vincita 5+0 da oltre 91 mila euro.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticherà mai l’emozione del momento, nonostante gli anni trascorsi.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della sua vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 23 ottobre? Tra gli altri ricordiamo il:

Il 23 ottobre del… accadde:

1863 – Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano

1915 – A New York, 25.000-33.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale

1992 – Akihito diventa il primo Imperatore del Giappone a mettere piede sul suolo cinese

2007 – Lancio della missione STS-120 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il Node 2 (Harmony) e con a bordo anche l’italiano Paolo Nespoli

Ma il 23 ottobre è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato un grande momento di gioia per l’intero territorio Emiliano, famoso soprattutto per il Parmigiano e per le numerose prelibatezze gastronomiche. Se lo ricorderà bene il vincitore di Parma (PR) che ha vinto ad Eurojackpot ben 91.452,70€ provando un’emozione che resterà per sempre impressa nella sua memoria, malgrado siano passati 7 anni.

Sisal è certa di aver scritto una pagina straordinaria della storia del gioco e di aver regalato momenti di spensieratezza e divertimento agli italiani.

Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà portagonista della storia del gioco.

PressGiochi