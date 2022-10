Eurojackpot, Sisal ricorda il 21 ottobre 2016 a Cicciano (NA) è stata realizzata una vincita da oltre 220mila euro

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 21 ottobre di 6 anni fa quando un fortunato vincitore ha centrato la combinazione con punti 5+1 portando a casa 220.997,10 €.

Teatro della vincita è stato Cicciano, un comune situato nell’area nolana a nord-est di Napoli, in una vasta zona pianeggiante a est della Valle di Suessola e a sud della Valle Caudina, ai confini con le province di Caserta, Benevento ed Avellino.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticherà mai l’emozione di quel momento.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata a eventi importanti della sua vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, eventi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 21 ottobre? Tra gli altri ricordiamo il:

1879 – Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efficace (resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi)

1945 – In Francia le donne vanno a votare per la prima volta

1959 – A New York apre al pubblico il Solomon R. Guggenheim Museum progettato da Frank Lloyd Wright

2001 – Viene presentato il primo iPod.

Ma il 21 ottobre resterà memorabile per chi ancora oggi ricorda quella giornata e la gioia che il vincitore ha provato per la serenità economica legata alla vincita.

