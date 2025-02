Eurojackpot: ritirata la vincita da oltre 4,2 milioni di euro realizzata a Campobasso

È stata presentata per l’incasso la vincita con 1 punto 5+1 a Eurojackpot da 4.243.653,00 euro conseguita durante il concorso n. 94 di venerdì 22 novembre 2024. La vincita è stata realizzata a Campobasso (CB) presso il punto vendita Sisal Bar Caffè De Gregorio situato in Via XXIV Maggio, 180 D.

La combinazione vincente è stata: 6 – 10 – 30 – 34 – 41+ Euronumeri 7 – 10.

“Giulio Cesare” è il nome di fantasia scelto dal fortunato vincitore per raccontare la storia di un’incredibile vincita, quella fortuna che insieme alla moglie non credevano fosse capitata proprio a loro!

Ormai in pensione, “Giulio Cesare” è un uomo cui la vita ha dato tanto, una bella famiglia e l’energia per dedicarsi al suo lavoro e alla sua famiglia, con perseveranza, dedizione e passione.

“Si è soliti pensare che quando si va in pensione non si ha più nulla da fare ma per me non è così, anzi. Le mie giornate sono più intense di prima solo che faccio cose, quasi tutte, che mi piacciono. Ad eccezione della spesa, ora che mia moglie mi può obbligare – dice il vincitore con ironia – mi tocca accompagnarla. Poi però mi dedico allo sport, per la mia salute fisica e mentale”.

L’autoironia di Giulio Cesare è davvero singolare e la leggerezza di alcune decisioni di poco conto sembrano accompagnarlo nella sua quotidianità per mantenere la serenità che finalmente ha conquistato.

Anche il giorno in cui il fortunato ha deciso di giocare, rigorosamente con la moglie e il figlio, lo hanno fatto per divertirsi e con la consapevolezza che la loro vita non sarebbe cambiata.

“Sono i gesti che cambiano le persone, non le cose. È lo spirito di complicità mentre abbiamo giocato che rende unica la storia della nostra famiglia, non il denaro. Abbiamo giocato con numeri a caso, pensando con ironia “O vinciamo o perdiamo insieme e domani sarà un nuovo giorno”.

Poi si reca in ricevitoria per giocare, all’ultimo minuto di una giornata normale. Appena in tempo, visto che gioca saltuariamente e non è avvezzo con gli orari di chiusura del gioco.

Il giorno dopo, controlla per bene quei numeri giocati a caso e via via capisce che la vincita è davvero alta, altissima.

“Ero incredulo e sono andato da mia moglie che pensava stessi scherzando. Poi ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere, credendo entrambi di vivere un sogno. Era così difficile da credere, impossibile che fosse la realtà”.

Con i soldi della vincita Giulio Cesare farà per prima cosa un viaggio con la famiglia, poi comprerà una casa al mare e aiuterà il figlio per il suo futuro. “

“Diremo a mio figlio della vincita quando saremo in vacanza insieme, ora lo lasciamo tranquillo a lavorare, perché il lavoro è importante e non deve avere distrazioni. Faremo anche beneficenza, lo facciamo da una vita e siamo felici di dare un contributo ancora più consistente a chi ne ha bisogno”.

Giulio Cesare continuerà a giocare, ma non subito. “Ora siamo ancora troppo “sconvolti” dalla vincita che ci ha travolti come uragano. Emozioni così belle e forti ti restano per sempre e per il momento vogliamo solo riviverle con il piacevole ricordo di quanto ci è accaduto”.

PressGiochi