EUROJACKPOT: Ritirata la vincita da oltre 1,4 milioni di euro

Si è presentato negli uffici Sisal di Milano, “Impiegato Andrea”, nome di fantasia scelto dal fortunato vincitore che il 30 giugno scorso, in occasione del concorso n. 52 di Eurojackpot, ha realizzato una vincita con punti 5+1 da € 1.416.171,70.

La combinazione fortunata è 3, 14, 23, 41, 43 + Euronumeri 2, 6 ed è stata giocata presso il Punto di Vendita Sisal situato in Viale Benvenuto Tisi Da Garofolo, 28 a Rovigo (RO).

Il vincitore, sposato e con figli, è impiegato in un’attività di famiglia. Una scelta, questa, dettata dalla volontà di dare continuità agli sforzi intrapresi da generazioni, ma che conferma anche l’importanza delle relazioni familiari: sono soprattutto i figli il centro della sua vita.

“Un genitore è per sempre. Anche quando i figli crescono, continuiamo a preoccuparci per il loro futuro, impegnandoci al massimo per garantire loro la serenità!”

“Impiegato Andrea”, che da anni è solito giocare a Eurojackpot nella giornata del venerdì, anche il 30 giugno si reca in ricevitoria a tentare la fortuna prima di andare a lavoro. La solita routine fino alla scoperta della vincita, quando controlla i numeri sulla pagina Facebook della ricevitoria.

“Quando ho scoperto della vincita, la mia vita è cambiata perché ho realizzato che da quel momento ero divento davvero ricco. Vincere è stata una gioia indescrivibile e un’emozione così forte che ho rischiato l’infarto. Il cuore sembrava scoppiare, inarrestabile”.

“Impiegato Andrea” utilizzerà, senza dubbio alcuno, i soldi della vincita per estinguere il mutuo dei suoi figli perché, per lui, la casa è il primo passo per garantire serenità alla famiglia.

“Il denaro è utile quando si hanno progetti di valore da realizzare. Poter garantire una sicurezza economica alla mia famiglia, mi rende felice e questo è per me il miglior investimento”.

Il vincitore continuerà a giocare, naturalmente gli stessi numeri, i suoi numeri, gli stessi di sempre!

PressGiochi