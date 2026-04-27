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Eurojackpot: l’estrazione di venerdì 24 aprile premia l’Italia con una vincita da oltre 109 mila euro realizzata online

Il Jackpot a disposizione per l’estrazione del prossimo concorso di martedì 28 aprile è di 45.000.000,00 di euro

27 Aprile 2026

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L’estrazione n. 34 di venerdì 24 aprile di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 109.635,70€. La giocata vincente è stata realizzata online.

La combinazione vincente è stata: 6 – 21 – 29 – 39 – 44 + Euronumeri 1 – 5.

Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 28 aprile sarà di 45 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

EUROJACKPOT

  • Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.
  • La giocata minima resta di 2€, pari ad una combinazione.
  • Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.
  • Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le

    categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

 

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