Eurojackpot: l’estrazione di venerdì 24 aprile premia l’Italia con una vincita da oltre 109 mila euro realizzata online

27 Aprile 2026 - 11:26
Il Jackpot a disposizione per l’estrazione del prossimo concorso di martedì 28 aprile è di 45.000.000,00 di euro
L’estrazione n. 34 di venerdì 24 aprile di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 109.635,70€. La giocata vincente è stata realizzata online.
La combinazione vincente è stata: 6 – 21 – 29 – 39 – 44 + Euronumeri 1 – 5.
Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 28 aprile sarà di 45 milioni di euro.
I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.
EUROJACKPOT
categorie).
L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.
PressGiochi