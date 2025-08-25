Eurojackpot: l’estrazione del 22 agosto premia Roma con una vincita da 55mila euro

L’estrazione n. 68 di venerdì 22 agosto di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 55.189,40€. La giocata vincente è stata realizzata a Roma (RM) presso il Punto di Vendita Sisal Tabaccheria Olgiata situato in Via A.G. Bragaglia, 28.

La combinazione vincente è stata: 3 – 14 – 16 – 22 – 34 + Euronumeri 7 – 10.

Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 26 agosto sarà di 41 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

EUROJACKPOT

Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.

La giocata minima resta di 2€, pari ad una combinazione.

Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.

Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

PressGiochi