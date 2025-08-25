Newsletter

25 Agosto 2025 - 18:36

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Eurojackpot: l’estrazione del 22 agosto premia Roma con una vincita da 55mila euro

Il Jackpot a disposizione per l’estrazione del prossimo concorso di martedì 26 agosto è di 41.000.000,00 di euro.

25 Agosto 2025

Share the post "Eurojackpot: l’estrazione del 22 agosto premia Roma con una vincita da 55mila euro"

Print Friendly, PDF & Email

L’estrazione n. 68 di venerdì 22 agosto di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 55.189,40€.  La giocata vincente è stata realizzata a Roma (RM) presso il Punto di Vendita Sisal Tabaccheria Olgiata situato in Via A.G. Bragaglia, 28.

La combinazione vincente è stata: 3 – 14 – 16 – 22 – 34 + Euronumeri 7 – 10.

Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 26 agosto sarà di 41 milioni di euro.

I 19 paesi  europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

EUROJACKPOT

  • Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.
  • La giocata minima resta di 2€, pari ad una combinazione.
  • Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.
  • Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

 

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Riccione amplia la mappa dei luoghi sensibili contro il gioco d’azzardo; niente sale scommesse vicino ad Aquafan e Oltremare

Totocalcio, i palinsesti del concorso del 30-31 agosto

Catania: la polizia chiude per sette giorni un chiosco e un centro scommesse

Macao: +14,5% di visitatori a luglio, trainati dalla Cina continentale

10&Lotto: il Veneto festeggia una vincita da 52mila euro

Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 149mila euro

SuperEnalotto: realizzata a Fassa (TN) e a Cesena (FC), una vincita da oltre 183mila euro ciascuno

Eurojackpot: l’estrazione del 22 agosto premia Roma con una vincita da 55mila euro

Entain porta in tribunale Oddsmonkey sul matched betting

DraftKings rilancia sui prediction markets con una nuova domanda alla NFA

TAR Veneto: confermato il divieto di sala scommesse vicino a struttura per categorie protette

Venezia: il Consiglio di Stato conferma il divieto di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per chi detiene apparecchi da gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy