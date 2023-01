Eurojackpot. L’11 gennaio 2019 la fortuna baciava Fondi (LT) con una vincita da 72 mila euro

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il l’11 gennaio di 4 anni fa quando a Fondi (LT) è stata realizzata una vincita con punti 5+0 da oltre 72 mila euro.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticherà mai l’emozione che ha provato lo scorso anno.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della sua vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio l’11 gennaio? Tra gli altri ricordiamo il:

L’11 gennaio del …accadde:

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1949 – Primo caso registrato di nevicata a Los Angeles (California)

1955 – Fondazione della Autobianchi

1980 – Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi ad ottenere il titolo di maestro internazionale

Ma l’11 gennaio è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato un grande momento di gioia per il comune di Fondi in provincia di Latina. Se lo ricorderà bene il fortunato giocatore che ha vinto a Eurojackpot ben 72.054,90€ provando un’emozione che resterà per sempre impressa nella sua memoria.

Sisal è certa di aver scritto una pagina straordinaria della storia del gioco e di aver regalato momenti di spensieratezza e divertimento agli italiani.

Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà portagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT – Il gioco

Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.

La giocata minima è di 2€, pari ad una combinazione.

Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.

Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32.

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

I 18 i paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

PressGiochi