Eurojackpot, il Jackpot per la prima volta in 10 anni di storia del gioco, ha raggiunto 120 MILIONI DI EURO

Eurojackpot, il gioco con un unico montepremi in Europa, potrebbe assegnare, per la prima volta in 10 anni di storia, ben 120 milioni di euro nell’estrazione di venerdì 22 luglio.

Noi italiani siamo pronti e speranzosi di indovinare la combinazione vincente e portare nel nostro Paese, per la prima volta, il Jackpot più alto dal lancio del gioco.

Poco importa se i numeri scelti sono casuali o legati a ricorrenze particolari, la felicità della vincita sarebbe in egual modo smisurata, e i sogni e i progetti che si potrebbero realizzare sarebbero infiniti.

Nella conquista del Jackpot milionario da 120 milioni saranno coinvolti, come di consueto, tutti i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è l’unico operatore in Italia.

PressGiochi