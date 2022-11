Eurojackpot: il 16 novembre 2018 Valledolmo (PA) è stato teatro della seconda vincita più alta realizzata in Italia in 10 anni di storia del gioco, un Jackpot da 18 milioni di euro

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 16 novembre di 4 anni fa, quando furono realizzate ben 2 vincite milionarie.

Teatro della vincita da 18 milioni di euro, il secondo jackpot più alto realizzato in Italia in 10 anni di storia del gioco, è stato Valledolmo, un piccolo comune collinare italiano di circa 3.000 abitanti della provincia di Palermo in Sicilia situato alle pendici delle Madonie sud-occidentali.

Una vincita milionaria da sogno anche per Marcaria (MN) dove, nello stesso concorso Eurojackpot del 16 novembre 2018, è stata realizzata una vincita 5+1 da 3.848.561,50 €.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per i fortunati giocatori che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticheranno mai l’emozione del momento nonostante gli anni trascorsi.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della loro vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 16 novembre? Tra gli altri ricordiamo il:

Il 16 novembre del…accadde:

1919 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 25ª legislatura

1965 – Programma Venera: l’Unione Sovietica lancia Venera 3, una sonda spaziale diretta verso Venere. È la prima a raggiungere la superficie di un altro pianeta

1996 – Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza onoraria degli USA

2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11 200 km/h

Ma il 16 novembre è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato 2 grandi eventi in Italia: due vincitori milionari che certamente avranno avviato progetti importanti e regalato un po’ di serenità anche a parenti ed amici.

Sisal è certa di aver scritto una pagina straordinaria della storia del gioco e di aver regalato momenti di spensieratezza e divertimento agli italiani.

Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà portagonista della storia del gioco.

