Eurojackpot celebra il 6 gennaio 2017 Besozzo (VA) e Cosenza (CS) sono state teatro di 2 vincite oltre 596 mila euro

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 6 gennaio di 6 anni fa, quando furono realizzate ben 2 vincite da oltre 596 mila euro ciascuna. Teatro delle vincite da 596.446,70€ ciascuna sono state Besozzo (VA), comune adagiato tra le colline che si distendono tra il lago di Varese e Verbano e Cosenza (CS), in Calabria.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per i fortunati giocatori che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticheranno mai l’emozione del momento nonostante gli anni trascorsi.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della loro vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 6 gennaio? Tra gli altri ricordiamo il:

Il 6 gennaio del…accadde:

1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport.

1912 – Il Nuovo Messico diventa il 47º stato degli USA.

1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr” nasce la Lufthansa.

1998 – La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie.

Ma il 6 gennaio è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato 2 grandi eventi in Italia: due vincitori che certamente avranno avviato entrambi progetti importanti e regalato un po’ di serenità anche a parenti ed amici.

Sisal è certa di aver scritto una pagina straordinaria della storia del gioco e di aver regalato momenti di spensieratezza e divertimento agli italiani.

Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà portagonista della storia del gioco.

