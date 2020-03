In seguito alla decisione di sospendere le giocate di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot e giochi connessi, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso l’annullamento e il conseguente rimborso delle giocate effettuate al gioco Eurojackpot regolarmente convalidate e livello nazionale dal concessionario, relativamente ai prossimi concorsi per i quali è già stata effettuata la raccolta prima della sospensione disposta in data 21 marzo 2020.

PressGiochi