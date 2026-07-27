Eurobet.live è il nuovo Official Infotainment partner di SSC Napoli

SSC Napoli è lieta di annunciare un accordo biennale con Eurobet.live, che diventa Official Infotainment Partner del Club fino al 30 giugno 2028. Eurobet.live è una piattaforma di livescore dedicata

SSC Napoli è lieta di annunciare un accordo biennale con Eurobet.live, che diventa Official Infotainment Partner del Club fino al 30 giugno 2028.

Eurobet.live è una piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di sport, attraverso la quale è possibile consultare in tempo reale risultati e statistiche approfondite di oltre 30 discipline.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori come la passione, l’amore per il calcio e l’attenzione verso i tifosi, con l’obiettivo di sviluppare contenuti e iniziative capaci di arricchire l’esperienza della comunità azzurra.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di realizzare iniziative congiunte di Corporate Social Responsibility, attraverso il coinvolgimento di SSC Napoli e dei suoi asset societari. Le attività saranno sviluppate nel segno della responsabilità sociale e dell’interesse condiviso verso il territorio e le sue comunità.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli: “Siamo lieti di accogliere Eurobet.live nel network dei partner di SSC Napoli. Questa collaborazione unisce due realtà accomunate dalla passione per il calcio e dalla volontà di offrire ai tifosi esperienze sempre più immediate e coinvolgenti. Condividiamo inoltre una forte attenzione verso il territorio, che intendiamo tradurre in iniziative concrete nel corso delle prossime due stagioni”.

Luigi Di Domenico, Country Manager di Eurobet: “Diventare Official Infotainment Partner di SSC Napoli è per noi un traguardo importante e direi naturale, dato il legame profondo che unisce il nostro brand con lo sport e la realtà locale. Insieme al Club vogliamo mettere a disposizione della comunità azzurra contenuti di intrattenimento capaci di accompagnare i tifosi in ogni momento della stagione. Ma questa partnership guarda anche oltre il campo: condividiamo con SSC Napoli l’impegno per lo sviluppo di progetti di responsabilità sociale che possano lasciare un segno concreto per la città di Napoli e per la sua comunità.”

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