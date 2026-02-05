Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

EGT annuncia con orgoglio la nomina di Fabio Massimo Molinari a nuovo Direttore della propria sede in Italia.

Molinari ha commentato: «È per me un grande onore entrare a far parte del team internazionale di professionisti di primo livello del leader globale dell’industria del gaming EGT. Sono certo che la mia strategia per lo sviluppo dell’identità italiana e della nuova sede sarà pienamente in linea con la filosofia dell’azienda, da sempre orientata alla vicinanza con clienti e partner e alla fornitura di soluzioni su misura per le loro esigenze. Insieme consolideremo ulteriormente la posizione di EGT come uno degli attori chiave in Italia, contribuendo anche a definire le tendenze dell’ecosistema nazionale».

Fabio Massimo Molinari opera nel settore del gaming da oltre 20 anni e vanta una solida esperienza nello sviluppo di prodotto e nella gestione di numerosi progetti per alcune delle principali aziende di gioco e scommesse attive nel Paese.

Nadia Popova, Chief Revenue Officer e Vice President Sales & Marketing di EGT, ha espresso aspettative positive sulla nomina: «Fabio Massimo Molinari è un leader capace e ambizioso che svolgerà un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi sul mercato locale. Sono convinta che saprà non solo espandere e rafforzare la nostra presenza in Italia, ma anche posizionare il Paese tra le giurisdizioni strategicamente più importanti per EGT».

PressGiochi