Newsletter

05 Febbraio 2026 - 13:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

EGT annuncia con orgoglio la nomina di Fabio Massimo Molinari a nuovo Direttore della propria sede in Italia. Molinari ha commentato: «È per me un grande onore entrare a far

05 Febbraio 2026

Share the post "Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy"

Stampa pagina

EGT annuncia con orgoglio la nomina di Fabio Massimo Molinari a nuovo Direttore della propria sede in Italia.

Molinari ha commentato: «È per me un grande onore entrare a far parte del team internazionale di professionisti di primo livello del leader globale dell’industria del gaming EGT. Sono certo che la mia strategia per lo sviluppo dell’identità italiana e della nuova sede sarà pienamente in linea con la filosofia dell’azienda, da sempre orientata alla vicinanza con clienti e partner e alla fornitura di soluzioni su misura per le loro esigenze. Insieme consolideremo ulteriormente la posizione di EGT come uno degli attori chiave in Italia, contribuendo anche a definire le tendenze dell’ecosistema nazionale».

Fabio Massimo Molinari opera nel settore del gaming da oltre 20 anni e vanta una solida esperienza nello sviluppo di prodotto e nella gestione di numerosi progetti per alcune delle principali aziende di gioco e scommesse attive nel Paese.

Nadia Popova, Chief Revenue Officer e Vice President Sales & Marketing di EGT, ha espresso aspettative positive sulla nomina: «Fabio Massimo Molinari è un leader capace e ambizioso che svolgerà un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi sul mercato locale. Sono convinta che saprà non solo espandere e rafforzare la nostra presenza in Italia, ma anche posizionare il Paese tra le giurisdizioni strategicamente più importanti per EGT».

PressGiochi

Leggi anche

Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

Betsson chiude il 2025 con ricavi in crescita a €1,197 mld, +8%, con l’Italia ai massimi storici nei depositi e turnover

A Bruxelles si pensa ad una tassa sul gioco online, Malta pronta al veto

As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

Sanremo 2026 – Su Sisal.it i testa a testa più attesi. Tommaso Paradiso, a 1.72 avanti su Ermal Meta, a 2,00

Brightstar rafforza la strategia ESG. Stefania Colombo a PressGiochi: “La sostenibilità è il linguaggio del futuro per raccontare chi siamo e dove vogliamo andare”

Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

Olanda, KSA: stop alla funzione “Condividi la tua scommessa” sui siti di gioco online

Gioco pubblico: il 5 febbraio le scadenze sui saldi mensili di scommesse ippiche e concorsi pronostici

Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy