Euro 2024. Olanda-Turchia, Oranje favoriti ma Montella ci crede

Secondo gli addetti ai lavori, ma anche a opinione dei tifosi, la parte bassa del tabellone di Euro 2024, quella per intenderci dove era finita l’Italia, appare meno interessante e ricca di talento rispetto all’altra metà del torneo. Sicuramente a prima vista Olanda-Turchia e Inghilterra-Svizzera rubano meno l’occhio ma, sicuramente, a Dusseldorf e Berlino gol, spettacolo ed emozioni non mancheranno. Partiamo dalla sfida dell’Olympiastadion dove gli Oranje, secondo gli esperti Sisal, sono nettamente favoriti rispetto ai ragazzi di Montella che però vuole continuare a sognare. La vittoria dell’Olanda si gioca a 1,60, quella della Turchia a 6,00 mentre il pareggio è offerto a 4,00. Stessa quota per i tempi supplementari mentre si sale fino a 7,75 per i calci di rigore. Tulipani avanti anche nel passaggio turno, 1,30 contro 3,50. L’Olanda non raggiunge le semifinali dal 2004 mentre l’impresa è riuscita alla Turchia 4 anni dopo. Stesso numero di gol fatti, sette, ma con Arda Guler e compagni che sono sempre passati in vantaggio quando hanno trovato la via del gol: la Turchia che segna per prima è offerta a 3,10 contro l’1,48 olandese.

Il tiro da lontano può diventare una soluzione tanto che una rete da fuori area è in quota a 3,00. Occhio poi agli interventi troppo rudi: le due nazionali hanno commesso lo stesso numero di falli ma i biancorossi hanno subìto ben 18 ammonizioni a fronte delle sole 4 olandesi e vedere il direttore di gara che sventola almeno 5 cartellini si gioca a 1,78. Tanti protagonisti a partire da Cody Gakpo, attuale capocannoniere del torneo e in gol a 2,75. Al suo fianco ci sarà Memphis Depay, offerto alla stessa quota e già autore di tre reti contro la Turchia. Montella si affiderà ai ragazzini terribili, Arda Guler, a segno a 6,00, e Kenan Yıldız, gol o assist a 4,25.

La giornata sarà però aperta da Inghilterra-Svizzera. Alla Merkur Spiel-Arena invece del remake della finale di Euro 2020 va in scena la sfida cromatica biancorossa con la nazionale dei Tre Leoni favorita, per gli esperti Sisal, a 2,25 contro il 3,75 degli elvetici con il pareggio a 3,00. Sempre a 3,00 sono offerti i supplementari mentre si sale fino a 5,00 per la soluzione ai calci di rigore.

Inghilterra che vede le semifinali a 1,55 contro il 2,50 della Svizzera. C’è un tabù da abbattere per i rossocrociati: i ragazzi oggi allenati da Yakin non battono i britannici da 43 anni. L’Under, a 1,50, si fa preferire all’Over, in quota a 2,50, tanto che un risultato esatto di 2-0 si gioca a 9,75 per gli inglesi mentre pagherebbe 19 volte la posta quello per gli svizzeri. Harry Kane è pronto a guidare i suoi compagni verso la semifinale europea: la rete del capitano dell’Inghilterra è offerta a 3,00. Se Jude Bellingham, gol o assist a 3,00, vuole essere ancora protagonista, in casa Svizzera sia Breel Embolo, a 5,00, che Dan Ndoye, a 7,50, sono pronti a entrare nel tabellino dei marcatori.

