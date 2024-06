Euro 2024. Inghilterra favorita ma nel Gruppo C regna l’incertezza

Tutto e il contrario di tutto. Il Gruppo C di Euro 2024 è, insieme al Girone E, il più incerto e imprevedibile di questa prima parte della manifestazione continentale. Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia, in rigoroso ordine di classifica, si giocano tutto all’ultima giornata dove i britannici, primi, rischiano di ritrovarsi nel gruppone delle terze mentre Jovic e compagni, al momento fanalino di coda, potrebbero compiere un ribaltone. Gli esperti Sisal ritengono l’Inghilterra favorita sia contro la Slovenia, vittoria a 1,35 contro il 10 degli slavi con il pareggio offerto a 4,75, che per arrivare prima nel girone, ipotesi in quota a 1,10 mentre pagherebbe 12 volte la posta il primato sloveno. I ragazzi di Matjaz Kek, inoltre, sognano una vittoria storica, mai sconfitta la nazionale dei Tre Leoni, che li proietterebbe tra le migliori 16 d’Europa. Partita incerta, in linea con il girone, dove Under e Over si equivalgono, entrambe a 1,87. Jude Bellingham, a 3,25, e Harry Kane, a 2,00, sono le armi di Southgate mentre la Slovenia si affida a Benjamin Sesko, in gol a 5,00.

In contemporanea scendono in campo anche Danimarca e Serbia. I danesi, favoriti per gli esperti Sisal a 2,30, sognano il primo posto, impresa data a 9,00 mentre la Serbia, vincente a 3,00 cerca un colpo di coda. Il pareggio, in quota a 5,00, favorirebbe solo Eriksen e compagni. Vista la posta in palio, e i caratteri in campo, nessuno tirerà indietro la gamba tanto che un cartellino rosso si gioca a 4,50. Rasmus Højlund, a 2,75, è pronto a fare festa con i tifosi danesi mentre Luka Jovic, a 3,75, cerca il secondo gol consecutivo nella manifestazione.

Martedì 25 giugno si chiude anche il girone D con la Francia che, incredibile ma vero, con molta probabilità ritroverà il suo capitano e leader, Kylian Mbappé. I transalpini sono favoritissimi con la Polonia, già eliminata, a 1,30 contro il 10 di Lewandowski e compagni mentre si scende a 5,50 per il pareggio. Francia che vede anche il primato nel girone a 1,57. Un divario enorme calcolando che i polacchi non battono i transalpini da ben 42 anni. Ne potrebbe scaturire una gara divertente e piena di reti visto che la Combo Goal + Over 2,5 è data a 2,35. I protagonisti più attesi sono ovviamente i due capitani, Mbappé e Lewandowski. Il primo, probabilmente giocherà in maschera, e sogna una gara come due anni fa ai mondiali, doppietta e assist, ma si accontenterebbe di una rete, in quota a 1,90. Il forse all’ultima gara in grande competizione con la maglia della nazionale, vorrebbe salutare a suo modo, entrando nel tabellino dei marcatori, opzione in quota a 4,50.

Il Girone D si completa con Olanda-Austria, match tutt’altro che scontato nonostante gli Oranje partano favoriti. I ragazzi di Koeman vengono dati vincenti a 2,20 rispetto al 3,75 degli austriaci mentre il pareggio si gioca a 3,00. Entrambe possono arrivare prime nel girone: i tulipani sono offerti a 2,75, l’impresa biancorossa pagherebbe 12 volte la posta. Una partita tirata potrebbe essere decisa dagli episodi: un gol dalla panchina, ipotesi a 2,50, oppure un calcio di rigore, a 2,90. Bologna del passato e del presente, protagonista tra i possibili marcatori: sia Marko Arnautovic che Joshua Zirkzee sono offerti a 4,00.

PressGiochi