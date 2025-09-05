Eurasia e Medio Oriente al centro dell’attenzione al SBC Summit 2025: il palco dedicato ai mercati emergenti

Con un potenziale ancora in gran parte inesplorato, una domanda in rapida crescita e un panorama normativo in continua evoluzione, Eurasia e Medio Oriente stanno diventando aree strategiche di interesse

Con un potenziale ancora in gran parte inesplorato, una domanda in rapida crescita e un panorama normativo in continua evoluzione, Eurasia e Medio Oriente stanno diventando aree strategiche di interesse nel settore dell’iGaming.

SBC Summit 2025 coglierà questa opportunità introducendo un nuovo percorso tematico dedicato ai Mercati Emergenti: Eurasia & Medio Oriente, che si terrà mercoledì 17 settembre presso la Feira Internacional de Lisboa. Cinque sessioni di alto livello affronteranno temi fondamentali come l’ingresso nei mercati, la regolamentazione e le strategie di crescita a lungo termine, offrendo ai partecipanti approfondimenti esclusivi su alcune delle regioni più dinamiche e in trasformazione del panorama globale.

Il percorso offrirà un’analisi approfondita delle principali giurisdizioni, tra cui Georgia, Armenia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti; mercati che stanno vivendo cambiamenti significativi a causa di spostamenti politici, evoluzione normativa e crescente domanda locale.

Le sessioni forniranno indicazioni pratiche su come entrare e operare in queste regioni, con un focus sulla comprensione dei quadri normativi e sull’adattamento alle condizioni del mercato locale.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “Eurasia e Medio Oriente sono un focus centrale per il SBC Summit 2025. Le opportunità qui sono reali, ma lo sono anche le sfide. Il successo a lungo termine significa comprendere il contesto locale e costruire relazioni autentiche sul posto. Con questo percorso vogliamo che i partecipanti ascoltino direttamente chi conosce meglio questi mercati, e che possano portare con sé strategie applicabili fin da subito.”

Il percorso si aprirà con il panel “Eurasia Leaders Panel: Expansion or Contraction – Which Way Will the Bridge Between Continents?”, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ascoltare i leader che stanno plasmando il mercato nel Caucaso, Asia Centrale e Balcani. Irakli Asanishvili (Responsabile Europa Centrale e Orientale, Flutter International), Adam Lamentowicz (CEO, Superbet Group), Max Potomkin (Deputy CEO, Parimatch) e Simon Westbury (Consulente Strategico, 1xBet) esamineranno se le pressioni politiche e normative potrebbero rallentare l’espansione in mercati come Georgia e Uzbekistan o se la passione degli utenti e l’innovazione tecnologica degli operatori continueranno a guidare la crescita.

A seguire, “Georgia & Armenia Lead the Way” esplorerà come questi mercati si stanno adattando ai recenti cambiamenti fiscali e normativi. Nika Gigashvili (Managing Director / Partner, SMH Global), Giorgi Gvenetadze (CCO, Flutter CEE), Vahagn Tangamyan (Responsabile Dipartimento Legale, Totogaming) e Gega Topuridze (CBDO, Betlive) discuteranno su come gli operatori possono adattarsi ai nuovi quadri normativi sfruttando al meglio il talento locale e le infrastrutture digitali della regione.

La sessione “Cryptocasinos & Emerging Markets – The Boom Continues” analizzerà l’ascesa dei modelli di gioco basati su criptovalute in Eurasia e Medio Oriente. Il panel riunirà Tiago Almeida (CEO, Oddsgate), Andrew Gellatly (Direttore Esecutivo, Alderney Gambling Control Commission), Stefan Kovach (Fondatore & CEO, RARER THINGS), Melissa E. Lamb (Direttore Vendite – Lusso, Payhound) e Tom Waterhouse (Chief Investment Officer, Waterhouse VC) per discutere come gli operatori possano massimizzare l’adozione crescente delle crypto mantenendo la conformità e promuovendo pratiche responsabili.

“Crossing Borders: Cross-Selling in Balkan Markets” riunirà esperti regionali per esplorare come le aziende possano prosperare in mercati culturalmente connessi pur navigando tra diversi quadri normativi. Dan Alexandru Ghiță (Presidente, Rombet), Ivan Gojic (Chief Sportsbook Officer, Entain CEE), Rossi McKee (Vice Presidente, CT Gaming), Alexander Popov (Direttore Supervisione, Direzione Giochi e Attività di Gioco, Agenzia Entrate Nazionale Bulgaria), Marinos Shiapanis (Co-fondatore & CEO, Campeon Gaming) e Artem Skrypnyk (CEO, Favbet Tech) condivideranno le loro esperienze su come costruire un brand coerente in più giurisdizioni senza compromettere la conformità.

Infine, “UAE’s Ambitious Vision: Building a World-Class, Regulated, and Responsible Gaming Market from the Ground Up” analizzerà il percorso degli Emirati verso un quadro normativo regolamentato. Garret Greene (SVP Global Relationships, SBC), Christina Hu (Chief Strategy Officer, Momentum), Kevin Mullally (CEO, GCGRA), David Patent (EVP, Wynn Al Marjan Island), Lauralyn Sandoval (Vice Presidente Strategia e Sviluppo Business, Aristocrat) esploreranno come potrebbe essere un quadro regolamentare nel betting nella regione e come l’approccio degli Emirati potrebbe influenzare le giurisdizioni vicine e cambiare la percezione globale del gioco nel Medio Oriente.

Il percorso “Mercati Emergenti: Eurasia & Medio Oriente” fa parte del palco Mercati Emergenti del SBC Summit, insieme a sessioni dedicate alla crescita di iGaming e scommesse sportive in Africa (martedì 16 settembre) e Asia (giovedì 18 settembre).

Sono disponibili tre tipologie di pass: VIP Event Pass, Expo+ Pass o solo Expo Pass. Nota bene che il solo Expo Pass non include l’accesso ai panel della conferenza.

Il nostro Group VIP Event Pass offre tre biglietti a 400 € ciascuno (invece di 600 €)—ideale per partecipare con il tuo team. Operatori e affiliati possono richiedere pass gratuiti.

PressGiochi