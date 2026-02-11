Estonia: il Parlamento lavora alla correzione dell’accidentale eliminazione della tassa sui casinò online

Newsletter

11 Febbraio 2026 - 17:40

11 Febbraio 2026

Il Parlamento estone sta lavorando per correggere urgentemente una scappatoia non intenzionale nella legge nazionale sulle tasse sul gioco d’azzardo. I legislatori hanno scoperto che una recente revisione aveva accidentalmente permesso ai casinò online di evitare il pagamento delle imposte nel 2026. Il Riigikogu prevede di approvare un emendamento mirato e d’urgenza per ripristinare la tassazione sui giochi da casinò remoti.

Il parlamento del Paese voterà un emendamento alla legge sull’imposta sul gioco d’azzardo che ripristinerà l’aliquota prevista del 5,5% sul gioco remoto, con la nuova formulazione destinata a entrare in vigore il 1° marzo 2026.

La proposta, presentata dal deputato Tanel Tein, corregge il linguaggio adottato alla fine dello scorso anno che aveva involontariamente esentato le piattaforme di casinò online dalla tassazione. Nel testo precedente, una clausola stabiliva che l’aliquota del 5,5% si applicava solo ai “giochi di abilità” come definiti nella Sezione 1, Sottosezione 1, Clausola 5 della legge.

Il riferimento ai “giochi di fortuna” era stato omesso per errore nelle disposizioni relative all’anno in corso, anche se il testo riguardante gli anni successivi era stato redatto correttamente includendo i giochi di fortuna.

L’intenzione originaria era di ridurre gradualmente la tassa sul gioco d’azzardo dal precedente 6% al 4% entro il 2028, diminuendo l’aliquota di mezzo punto percentuale ogni anno.

Aivar Kokk, membro della Commissione Finanze, è stato tra i primi a segnalare il problema. Ha osservato che le prime discussioni avevano evidenziato alcune incoerenze, ma la portata dell’errore è diventata chiara solo dopo l’entrata in vigore della legge. Ha avvertito che il testo attuale avrebbe comportato una perdita significativa di entrate fiscali per lo Stato, mettendo a rischio il finanziamento stabile dei programmi pubblici.

La presidente della commissione, Annely Akkermann, ha riconosciuto l’errore, sottolineando che un’omissione del genere è insolita, considerando il numero di revisioni a cui il disegno di legge era stato sottoposto. Ha spiegato che parlamentari, funzionari ministeriali, esperti legali e persino l’ufficio del presidente avevano esaminato la proposta prima della sua approvazione.

Anche il feedback dell’industria ha aumentato l’urgenza dell’intervento. Akkermann ha rivelato che i rappresentanti legali delle società di gioco avevano contattato la commissione, confermando che gli operatori non avevano mai interpretato la legge come un’esenzione fiscale intenzionale. Hanno inoltre concordato che la lacuna era chiaramente un errore di redazione, non un cambiamento di politica.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

