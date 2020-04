Estonia. A febbraio le entrate per il gioco d’azzardo sono calate del 20%

A febbraio, le entrate fiscali sul gioco d’azzardo calano di un terzo in Estonia, in parte a causa delle misure di blocco per combattere la diffusione del Coronavirus.

“La caduta delle entrate fiscali per il gioco d’azzardo eserciterà indubbiamente grandi pressioni sul Ministero per finanziare progetti concordati”, ha affermato Rait Kuuse, Vice Segretario Generale per le Politiche Sociali presso il Ministero degli Affari Sociali, secondo BNS. “Il nostro obiettivo, in collaborazione con i nostri partner, è trovare un’opportunità per continuare le attività e, se necessario, per prendere nuove decisioni insieme, se, ad esempio, l’attuazione di ciò che è stato concordato risulta impossibile a causa delle restrizioni implementate. I pagamenti per il secondo trimestre del 2020 hanno avuto luogo in aprile, secondo il programma di pagamento concordato, e stiamo lavorando per mitigare gli effetti negativi della crisi”, ha aggiunto Kruuse.

