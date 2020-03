Esports, torna la Overwatch League

Dopo lo stop di una settimana a causa del Coronavirus, torna in scena la Overwatch League.

La week 8 segna un importante passo nella competizione del titolo Blizzard vista la presenza, per la prima volta in stagione, dei team asiatici.

Occasione per tali formazioni di poter inserire carburante nel loro motore in vista delle prossime settimana.

Una week 8 che, visto tali ingressi, ha visto disputarsi ben sedici partite, spalmate durante le giornate di Sabato e Domenica. Una duplice vittoria dei Seoul Dinasty che permette loro di ottenere la prima posizione momentanea della classifica generale Un forte segnale inviato nei confronti degli avversari, in primis i campioni in carica dei San Francisco Shock.

Sinatra e compagni incappano in una doppia sconfitta contro le sopracitate formazioni losangeline, uno stop che li retrocede sino al quattordicesimo posto. Il resto della giornata vede le prime affermazioni per i Guangzhou Charge, Shanghai Dragons e Chengdu Hunters.Continua la crisi dei Boston Uprising che, con la sconfitta contro i Toronto Defiant, sprofondano in penultima posizione

La Overwatch League 2020 si prenderà, al momento, un periodo di stop di un mese per ritornare, possibilmente il 9 Maggio,

Una pausa dovuta alla cancellazione momentanea di quattro settimane di gioco, in attesa di altre informazioni da parte di Blizzard.

