Esports: sulla lavagna dei bookies anche l’Nba 2k Players Tournament

Entra nel vivo la prima edizione dell’NBA 2K Players Tournament: il torneo virtuale di NBA 2K20 (titolo di Visual Concepts, tra i più celebri e giocati al mondo) annunciato da 2K Games con la National Basketball Association e partito il 3 aprile scorso con 16 giocatori NBA pronti a sfidarsi su Xbox One per vincere il premio da 100.000 dollari che sarà devoluto in beneficienza per la lotta al Covid-19.

L’NBA 2K Players Tournament ha già conquistato migliaia di utenti e spettatori che hanno vissuto le fasi eliminatorie fino ai quarti di finale che si terranno questa notte negli USA, in diretta su ESPN e ESPN2, e che vedono impegnati – tra gli altri – la star dei Phoenix Suns Devin Booker e l’astro nascente degli Atlanta Hawks Trae Young, quest’ultimo impegnato contro Deandre Ayton, compagno di squadra di Booker nei Suns.

Sono rimasti in otto, infatti, gli assi del parquet a sfidarsi dal divano di casa con il proprio joypad in mano per proseguire nel torneo virtuale: ad individuare i potenziali semifinalisti sono gli analisti di Planetwin365, che vedono tra i favoriti proprio Young (1,43, Ayton a 2,62), che potrebbe trovarsi di fronte Patrick Beverley degli L.A. Clippers, di poco favorito (1,80) contro Andre Drummond dei Cleveland Cavaliers (1,90).

L’altra semifinale prevista da Planetwin365 è quella tra il già citato Booker e Derrick Jones Jr (vincitore agli ottavi contro Kevin Durant dei Nets), per entrambi la quota è la stessa: 1,50 contro 2,42 dei rispettivi avversari ai quarti, Rui Hachimura dei Washington Wizards e Montrezl Harrell, anche lui negli L.A. Clippers.