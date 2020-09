Esports. Nuovi membri entrano a far parte della Global Esports Federation

Global Esports Federation (GEF) ha accolto la World Karate Federation, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (World Pentathlon) e l’International Canoe Federation come nuovi membri.

“L’aggiunta di nuovi membri della Federazione Internazionale è una testimonianza del lavoro vitale che la Global Esports Federation ha svolto per sviluppare la comunità e facilitare la convergenza di eSport, sport, tecnologia e innovazione. Prevediamo una maggiore collaborazione tra i nostri membri e partner nello sviluppo di iniziative al servizio della comunità di eSport attraverso la nostra piattaforma #worldconnected “, ha affermato Chris Chan, Presidente della Global Esports Federation.

“Riteniamo che la partnership strategica con la Global Esports Federation metta la World Karate Federation in prima linea nelle iniziative di eSports. Questa collaborazione mostra l’interesse della WKF nel continuare a esplorare nuovi terreni e dimostra ulteriormente che il karate è una disciplina moderna, che si adatta costantemente per andare avanti con i tempi. Lavorando con partner chiave come il GEF, consentiamo la trasformazione digitale per lo sport per raggiungere un pubblico più ampio a livello globale. Questa è la prima di una buona quantità di notizie entusiasmanti per quanto riguarda il karate e gli eSports”, ha detto Antonio Espinós, Presidente della World Karate Federation.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Global Esports Federation per offrire maggiori opportunità di partecipare agli eSport ai membri della nostra comunità sportiva UIPM globale e al resto del mondo. Come il Comitato Olimpico Internazionale, vediamo un grande potenziale per incorporare forme elettroniche e virtuali di UIPM Sports nel nostro movimento. UIPM è impegnata nell’innovazione e nel rendere il nostro sport attraente per le giovani generazioni”, ha affermato il dott. Klaus Schormann, presidente dell’UIPM.

“La International Canoe Federation è entusiasta di unirsi alla Global Esports Federation e di esplorare e sviluppare insieme un’esperienza di eSport interattiva e coinvolgente per la canoa. Le opportunità per elevare uno sport fisico con la tecnologia sono infinite e sono limitate solo dall’immaginazione. Non vediamo l’ora di abbracciare gli eSports come nuova frontiera per far evolvere lo sport e attirare un pubblico ancora più ampio a livello globale”, ha affermato José Perurena López, Presidente della International Canoe Federation.

