Esports. Nasce l’agenzia di David Beckham: la Guild Esports

Nel Regno Unito è stata lanciata Guild Esports, una nuova agenzia di eSports, di proprietà dell’ex calciatore dell’Inghilterra, del Manchester United e del Real Madrid, David Beckham. La società mira a sviluppare un pool di talenti nel Regno Unito utilizzando un modello di accademia tradizionale per allenare i giocatori e aiutarli a sviluppare le proprie capacità per competere in eventi professionali a livello internazionale. Utilizzerà una rete di scout per trovare nuovi talenti e costruire una squadra di giocatori di eSport in diverse discipline, incluso nei giochi di punta Fifa, Fortnite e Rocket League. David Beckham ha dichiarato: “Durante tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare con i giocatori ai vertici del gioco e ho visto in prima persona la passione e la dedizione necessarie per giocare a quel livello. So che la determinazione vive nei nostri atleti di eSport e alla Guild abbiamo una visione per stabilire un nuovo standard, supportando questi giocatori nel futuro. Siamo impegnati a coltivare e incoraggiare i giovani talenti attraverso i nostri sistemi accademici e non vedo l’ora di aiutare il nostro team di Guild Esports a crescere”. Il presidente esecutivo di Guild è Carleton Curtis, l’uomo dietro le leghe Overwatch League e Call Of Duty, ha detto: “L’ascesa meteorica degli eSport non mostra segni di rallentamento e questo è il momento perfetto per Guild Esports per entrare in questo eccitante mercato. Abbiamo creato un team di gestione con esperienza e sono orgoglioso di avere David Beckham come comproprietario in questa impresa poiché la sua professionalità e la sua profonda esperienza nello sviluppo di squadre sportive si allineano con la nostra strategia chiave di costruzione delle migliori squadre di eSport. L’eSports è già uno degli sport più popolari sulla Terra e continuerà a crescere a livello globale man mano che l’entusiasmo, l’accessibilità e la conoscenza del settore aumentano”.

