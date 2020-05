Esports. Nasce la media partnership tra Osservatorio Italiano Esports e FUTXFAN

FUTXFAN e Osservatorio Italiano Esports insieme per accrescere il know-how degli stakeholder del settore sulle dinamiche del segmento legato ai giochi a tema calcio.

FUTXFAN è il più importante portale italiano dedicato a FIFA, in particolare alla sua modalità Fifa Ultimate Team, il titolo EA Sports più giocato in Italia. Oltre al portale www.futxfan.com, i numeri dei social sono veramente interessanti: su Instagram la pagina FUTXFAN registra 28.300 follower con un engagement rate del 9,22% e 1,5 milioni di impression settimanali.

“Sono molto felice di questa partnership con OIES – commenta Paolo Di Mauro, Direttore Marketing e Comunicazione di FUTXFAN – Credo che sempre di più le aziende che vogliano avvicinarsi al mondo dell’Esports debbano avere informazioni e ricerche approfondite riguardo questo settore che è fatto di mille sfaccettature diverse. FUTXFAN non è un semplice sito, blog o pagina Instagram, è una testata giornalistica che vuole informare in maniera approfondita e precisa tutti i suoi utenti, offrendo news, tutorial, tornei e presto una Academy per game player, giovani giornalisti e graphic designer che amano il titolo FIFA”.

Questa partnership consentirà ai membri dell’Osservatorio Italiano Esports di avvalersi di un importante partner per la conoscenza del segmento che attira più giocatori in Italia. Le due realtà si scambieranno spazi di visibilità e insieme contribuiranno all’evoluzione della conoscenza degli Esports in Italia.

“L’ingresso di una testata autorevole nel panorama Esports come FUTXFAN tra i partner dell’OIES segna un passo importante verso la conoscenza approfondita del mercato in Italia – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – Occorre un’informazione puntuale e di qualità per mettere le aziende nella condizione di poter valutare correttamente gli investimenti in questo settore. La collaborazione con FUTXFAN accrescerà il valore del nostro network”.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi