ESports. Nasce ESPORTS ARENA, trasmissione creata da Udinese Tv e Udinese eSports

Dalla collaborazione tra Udinese eSports e Udinese TV, nasce una nuova trasmissione settimanale dedicata al mondo degli eSports.

Alice Mattelloni ospiterà tanti esponenti del panorama italiano degli eSports, un fenomeno in costante sviluppo nel mondo ma anche in Italia, come testimoniato dal progetto eSerieA TIM, il campionato di calcio virtuale giocato alla console che coinvolge i principali club italiani e vede Udinese Calcio in prima linea.

Fari puntati, dunque, su FIFA, PES ma non solo: ci sarà spazio per tutti gli altri games più popolari, senza limitarsi esclusivamente ai videogiochi dedicati al calcio. In studio si alterneranno gamers, organizzatori di eventi, giornalisti, blogger ed esperti. Una nuova sfida che nasce dalla volontà di Udinese Calcio di essere sempre più presente in questo nuovo settore.La prima puntata andrà in onda martedì 7 aprile alle 21.50 su Udinese TV, visibile sul canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto, in streaming in tutto il mondo su www.udinese.tv e sull’app “Udinews” disponibile su store Apple e Android.

Ospiti di questa settimana: Stefano Campoccia, Vice Presidente di Udinese Calcio e Michele Ciccarese, Direttore Commerciale e Marketing di Lega Serie A.

PressGiochi