Esports. NASCAR e IMG Arena lanciano un nuovo gioco che sarà incluso nei palinsesti delle scommesse sportive

IMG Arena e NASCAR hanno unito le forze per offrire agli operatori nazionali di scommesse sportive “The NASCAR virtual”, creato da Leap Gaming e dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. Verrà offerto agli operatori di scommesse sportive e presenterà importanti circuiti NASCAR come Daytona International Speedway, Talladega Superspeedway e Watkins Glen International. Insieme all’annuncio del nuovo gioco, NASCAR e IMG Arena hanno stretto una partnership a lungo termine, che consente agli operatori di scommesse al di fuori degli Stati Uniti e del Canada di gareggiare in streaming nella NASCAR Cup.

Freddie Longe, Vicepresidente esecutivo e direttore marketing di IMG Arena, ha dichiarato: “L’aggiunta di NASCAR al nostro portafoglio clienti è un risultato orgoglioso. Il marchio è rinomato nello sport e nell’intrattenimento, con serie di gare che offrono contenuti da non perdere e visualizzazione degli appuntamenti da oltre 70 anni. La partnership rafforza in modo significativo la nostra offerta di streaming e sport virtuali con un prodotto che avrà successo in numerosi mercati”. All’inizio di quest’anno, la NASCAR ha annunciato una partnership con l’operatore di giochi Penn National.

PressGiochi