Esports. L’Ireland Esports entra a far parte della Global Esports Federation

La federazione di eSport e giochi d’Irlanda (Ireland Esports) è diventata membro della Global Esports Federation (GEF). La Global Esports Federation, un’organizzazione con membri provenienti da 55 paesi, mira a promuovere la credibilità, la legittimità e il prestigio degli eSport. Ireland Esports era passato attraverso un meticoloso processo prima di diventarne membro. Il nuovo sviluppo darà impulso al settore degli eSport irlandesi. Ad esempio, i giocatori di eSport irlandesi possono ora rappresentare l’Irlanda ai Campionati mondiali GEF.

Paula Prunty, membro del consiglio di eSport irlandesi, ha dichiarato: “Questa è una giornata entusiasmante per gli eSport in Irlanda. In qualità di board, siamo lieti di annunciare il nostro riconoscimento ufficiale da parte della Global esports Federation. È stato fatto molto lavoro dietro le quinte per garantire che l’Irlanda abbia una struttura di governance per gli eSport e questo annuncio è un altro passo in quella direzione. Non vediamo l’ora di sviluppare questa entusiasmante partnership e creare opportunità per la rappresentanza irlandese ai campionati mondiali GEF”.

PressGiochi