ESports, la Formula 1 torna virtualmente con il Gran Premio di Melbourne

Grazie agli eSports, torna la Formula 1, o almeno virtualmente: domenica 5 aprile, dalle 21 su Sky andrà in onda il secondo Gran Premio virtuale della stagione, stavolta a Melbourne, in Australia. In questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport, tutti dalle proprie abitazioni. A seguire, alle 22.30, un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports.

Già fissati i prossimi appuntamenti, che saranno in onda sempre su Sky il 19 aprile, il 3 e il 10 maggio.

