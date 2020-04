Esports: la e-Serie A approda sulla lavagna dei bookies

Da oggi i pro del calcio nostrano si sfideranno da casa propria per aggiudicarsi il primo Scudetto della eSerie A TIM, al termine del calendario di partite previste dal programma di ‘Everybody Plays Home’, campionato che mette di fronte alcuni dei professionisti che rappresentano i club di Serie A nel mondo degli eSports, un ambito passato in poco tempo da fenomeno di nicchia ad appuntamento imperdibile per appassionati e sportivi di ogni genere.

In vista del calcio d’inizio, come per ogni competizione tradizionale, anche i bookies ampliano la loro lavagna per includere le previsioni sui vincitori dei match in calendario. Così anche Planetwin365 si prepara ad offrire le quote live sulle partite che vedranno impegnati alcuni dei club più blasonati della massima serie come Inter, Milan, Roma, Lazio, Torino, Udinese e Atalanta.

Nell’attesa che tutto il mondo sportivo possa ripartire, i bookmakers non sono rimasti indifferenti alla enorme crescita del movimento legato agli eSports ma, soprattutto, alla passione e alla nostalgia degli sportivi italiani per la Serie A, un campionato che, da solo, nel primo trimestre di quest’anno aveva fatto registrare il 30% delle giocate degli italiani,rilevate nei betting trend di Planetwin365.

‘Everybody Plays Home’ consiste in una serie di quadrangolari con cadenza giornaliera, dove tutte le squadre si incontrano a vicenda e la classifica del Group Stage determina gli abbinamenti delle semifinali, che si disputano in gara secca, a differenza della Finalissima che prevede il doppio confronto.

PressGiochi