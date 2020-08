Esports. La crescita degli eSports stimola l’industria dei videogiochi

La crescita degli eSport, in particolare lo sviluppo delle sue infrastrutture, potrebbe alimentare una nuova ondata di successo nel settore dei videogiochi. Michael Rubinelli, l’attuale CEO della piattaforma di eSport online Mogul ed ex dirigente di Electronic Arts, Disney e Midway, ha dichiarato a proposito della crescita: “I ricavi dei videogiochi hanno il potenziale reale per diventare un affare da trilioni di dollari nei prossimi dieci anni. Uno di quei motori della crescita sono gli eSport. Il gioco interattivo è il più grande verticale al mondo che genera entrate nel settore dell’intrattenimento e guadagna più delle vendite al botteghino e della musica messe insieme. Non è un’affermazione isolata. Le piattaforme di eSport sono alla ricerca di ulteriori opzioni di guadagno, poiché cercano un’ulteriore crescita. FansUnite Entertainment Inc ha recentemente acquisito Askott Entertainment Inc. La pluripremiata piattaforma di gioco Askott Chameleon è uno strumento che consente ai partner della piattaforma di lanciare le proprie piattaforme di scommesse sugli eSport. Scott Burton, CEO di Askott Entertainment, ha dichiarato: “In qualità di fornitore leader di soluzioni di scommesse B2B nel mercato degli eSport, siamo lieti di annunciare questa integrazione con The Ear Platform che fungerà da flusso di entrate aggiuntivo per i nostri partner e da un partner di canale per noi. Con l’aggiunta di 6.000 giochi da casinò, i nostri partner sono ora in grado di fornire ulteriori opzioni di scommessa per i loro clienti fornendo al contempo un’offerta di prodotti più ampia per aumentare la fidelizzazione dei clienti e il valore della vita di ogni utente unico”.

PressGiochi