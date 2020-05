Esports. Il mondo virtuale entra nell’orbita dei bookmakers

Il mondo delle scommesse, anche se rallentato durante questa pandemia dal rinvio o l’annullamento di molti eventi sportivi, non si è mai fermato, grazie a sport come il tennis da tavolo e anche agli eSports, che nella loro continua evoluzione sono entrati anche nell’orbita dei bookmakers.

I numeri parlano chiaro, il 59% degli scommettitori ha ridotto il numero di scommesse, ma il 32% è andato alla ricerca di ulteriori mercati su cui scommettere. Per quanto riguarda questa il 22% non aveva mai scommesso su un videogioco. Nei dettagli il 365 degli scommettitori ha scommesso negli eSports negli ultimi tre mesi e il 30% nell’ultimo mese.

“Entro il 2022, il numero di spettatori di eSport è stimato a 644 milioni in tutto il mondo: un dato che è salito dai 454 milioni di telespettatori nel 2019. La pandemia Covid-19 ha portato a molte forme di sport associate all’annullamento o al rinvio del gioco d’azzardo, ma rappresenta anche una grande opportunità per gli eSport di confrontarsi con questo pubblico” ha sottolineato Martin Bradley, direttore della ricerca in tecnologia e intrattenimento presso 2CV. Le scommesse sugli eSports sembrano rappresentare il futuro, almeno fino a quando non torneranno gli sport dal vivo.

PressGiochi