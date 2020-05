Esports. Il 5 giugno partirà il FIFA Special eChallenge organizzato da FIGC e Pro Gaming Italia

Il 5 giugno si terrà il primo torneo di FIFA20 su PS4 realizzato dalla partnership tra FIGC e Pro Gaming Italia con la collaborazione di Sony Interactive Entertainment Italia e patrocinato da IIDEA. Il torneo prende il nome di FIFA Special eChallenge, inaugurato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che si affaccia per la prima volta sul mondo degli eSports e prevede due competizioni: un torneo a squadre e uno per singolo giocatore, così da dare l’opportunità a tutti di iscriversi in base alle proprie capacità. Così il mondo dei videogames rafforzano il loro potenziale, seguendo la strada del divertimento, della competizione e dello spirito di aggregazione, eliminando la sensazione di solitudine che si è creata durante il blocco.

PressGiochi