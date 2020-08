Esports. IESF raggiunge 71 paesi membri

IESF è entusiasta di presentare nuovi paesi membri. Oggi, Argentina e Guatemala si uniscono dalle Americhe, l’Uzbekistan dall’Asia, infine la Norvegia e l’Irlanda si uniscono al gruppo IESF dall’Europa.

Argentina, Asociación de Deportes Electronicos y Videojuegos de Argentina; Guatemala, Asociación de Mini Football y Footgolf de Guatemala – ASOFUM; Irlanda, Esports and Gaming Federation of Ireland (T / A Ireland Esports); Norvegia, Norwegian Esport Federation; Uzbekistan, Federazione Esportazione Uzbekistan.

IESF è stata fondata nel 2008 da nove paesi membri dell’Europa e dell’Asia. Da allora, IESF ha lavorato con i suoi partner per una crescita e una diffusione costanti, inoltre è il più grande organo unificante per gli Esports al mondo e ha un impatto significativo sull’unità e sulla governance degli Esports. Ora, dopo 12 anni di storia, IESF conta oggi oltre 70 paesi membri e ha in programma di continuare questa rapida espansione. La continua crescita di IESF è in gran parte grazie alla capacità dell’organizzazione di offrire vantaggi ai suoi membri, fornire eventi continui e sostenibili ai Campionati del mondo e ospitare il suo Global Esports Executive Summit.

PressGiochi