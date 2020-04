Esports, ieri si sono disputate le prime due giornate del campionato BeSports

Nella giornata di ieri è partito ufficialmente il campionato BeSports, il torneo virtuale organizzato dalla Lega B in collaborazione con Mkers, a cui partecipano le 20 squadre della Serie BKT sfidarsi a PES2020.

Sono state disputate due giornate, andata e ritorno, alla fine delle quali si sono ritrovate sul gradino più alto del podio due squadre campane: la Juve Stabia e la Salernitana.

La prima ha avuto la meglio sull’Empoli per 2-4 in trasferta e poi con un 3-2 casalingo, mentre i granata hanno sconfitto il Pescara per 1-0 in casa e 1-2 in trasferta. Numerosi gol anche nelle altre gare giocate, con nessuna partita finita 0-0.

Il 16 aprile, dopo qualche giorno di riposo, i gamers torneranno a sfidarsi disputando altre due partite. Insomma, il fascino del calcio rimane immutato, anche per quanto riguarda quello virtuale.

PressGiochi