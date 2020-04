Esports. I principali operatori di scommesse espandono le offerte includendo il mondo dei videogiochi

I principali operatori di scommesse come Sky Betting & Gaming, William Hill, 888 Holdings, GVC Holdings e Bet365 attualmente stanno spostando i loro interessi sul mercato degli eSports. Mentre la maggior parte degli eventi sportivi nel mondo sono stati cancellati a causa della pandemia di Coronavirus, gli operatori hanno dovuto guardare a mercati alternativi come il tennis da tavolo e gli eSport. I calciatori della Premier League hanno gareggiato sul videogioco FIFA 2020. Altri operatori stanno cercando prodotti per colmare il vuoto, con DraftKings e 888 Holdings che hanno annunciato l’espansione delle loro offerte sportive virtuali.

