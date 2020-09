Esports. Guild Esports, nuova attività di David Beckham vuole inserirsi nella Borsa di Londra

Guild Esports, una nuova attività di eSports in comproprietà con la star del calcio David Beckham, ha annunciato l’intenzione di inserirsi sul mercato principale della Borsa di Londra. Supportata da Zeus Capital, Guild ha affermato che utilizzerà i fondi della quotazione per investire nel business, nonché per espandersi in una serie di discipline di eSports nel corso della stagione 2020-21. Guild ha in programma di introdurre i suoi giocatori nelle competizioni basate su Fifa, Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive e Fortnite, con i primi giocatori che inizieranno a competere in autunno. Un team di Zeus Capital, composto da John Goold, Benjamin Robertson, Jamie Peel e Richard Darlington, fungerà da broker e bookrunner congiunto sulla quotazione. Guild Esports è stato lanciato a giugno, con l’obiettivo di costruire un team di nomi e marchi leader nel mercato degli eSport. L’azienda fornisce coaching ai giocatori e li aiuta a sviluppare abilità per competere in competizioni di eSport professionali. Guild lancerà anche una rete di scouting per aiutare a identificare nuovi talenti prima di lanciare i giocatori negli eventi. Oltre al supporto di Beckham, Guild ha nominato Carleton Curtis come presidente esecutivo. Curtis è riconosciuto come l’architetto di entrambe le leghe Overwatch League e Call Of Duty.

