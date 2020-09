Esports. F1 annuncia la sua prima competizione di corse mobili virtuali

La F1 sta continuando la sua rapida crescita nel settore dei giochi mobili, offrendo ai fan di tutte le età in tutto il mondo l’opportunità di essere coinvolti in corse competitive, completamente gratis in una nuovissima competizione. La competizione rappresenta l’ultimo passo nella strategia di F1 per raggiungere una fascia demografica più giovane e rendere lo sport più accessibile attraverso i giochi e gli eSports.

Lanciata il 7 settembre, la competizione F1 Mobile Racing Esports si giocherà esclusivamente sul gioco F1 Mobile Racing (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android), creato da Codemasters, che è stato recentemente nominato per l’Esports Game of the Year per F1 2019®. A differenza della F1 Esports Series presentata da Aramco, che tornerà ad ottobre, non ci saranno eventi in diretta o trasmissioni per questa competizione, con tutto contestato in-game su dispositivi mobili.

La competizione si estenderà su quattro mesi con qualificazioni mensili, in cui una serie di sfide e ricompense in-game saranno disponibili per i giocatori, prima che la stagione culmini con la finale a dicembre, quando il vincitore sarà incoronato Camipone F1 Mobile Racing Esports 2020 e riceverà un trofeo personalizzato.

