Esports. Esports Entertainment Group finalizza l’acquisizione di EGL

L’operatore di gioco online Esports Entertainment Group (EEG) è pronto a completare l’acquisizione di Esports Gaming League (EGL) nel gennaio 2021 dopo aver finalizzato l’accordo. Annunciato per la prima volta ad agosto, EEG prevede che EGL genererà una crescita a tre cifre dopo aver generato entrate per circa 1,3 milioni di dollari l’anno scorso. I dettagli finanziari dell’acquisizione devono ancora essere confermati.

“Siamo entusiasti di finalizzare questa acquisizione e di continuare ad espandere la presenza di EGL qui in Nord America. Oltre alle partnership con LA Kings, LA Galaxy e Philadelphia Union, stiamo discutendo con molte altre organizzazioni sportive interessate ad esplorare i modi in cui possono coinvolgere i fan attraverso gli eSport”, ha affermato Grant Johnson, amministratore delegato di EEG.

Glen Elliott, amministratore delegato di EGL ha spiegato: “Siamo estremamente entusiasti di entrare a far parte della famiglia Esports Entertainment Group, ci darà l’opportunità di spingere la nostra tecnologia e le nostre risorse per far crescere ulteriormente il nostro elenco di clienti. La visione che Grant ha di costruire un ecosistema di eSports è visionaria per il settore ed EGL è una soluzione perfetta”.

PressGiochi