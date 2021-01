ESports: entrano nella Federazione Italiana E-Sports l’avv. Lucarella e il dr. Artina

La Federazione Italiana E-Sports ha nominato l’Avv. Angelo Lucarella componente consigliere del comitato tecnico nazionale per la Commissione Etica ed Affari Legali.

Una decisione giunta direttamente dalla Presidenza (Michele Barbone è il Presidente FIDS e componente del Consiglio Nazionale del CONI) nonché per mano del Segretario Nazionale Maurizio Miazga: manager di lunga esperienza che già nel 1983 fu organizzatore del primo Campionato Italiano Videogiochi con Philips e Sorrisi e Canzoni TV.

Incarico onorifico che, certamente, apre ad un mondo sportivo nuovo dato che solo nel 2017 è stata costituita la struttura della federazione.

Tra le new entry del Comitato Tecnico, Area Legal di Federesports anche il dott. Simone Artina.

Artina laureato in Economia e Aziendale, specializzato in Marketing & Management. Organizzatore di eventi sportivi Nazionali e Internazionali, Dirigente di 2° Livello per la Federazione Italiana Tennis e Agente di Atleti. Collaboratore della FM – Fedele Management, storica società di Agenti Sportivi Internazionali. Appassionato al mondo del gaming è il responsabile del settore eSports della FM.

Stando alle parole del Presidente Barbone del 15 dicembre scorso ora si attende solo la decisione “del Cio e poi del Coni per quanto riguarda gli esports, sicuramente, da febbraio in poi”.

