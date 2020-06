Esports. Cagliari vincitrice della Royal Rumble della eSerie A TIM

Il calcio italiano riprenderà il prossimo 12 giugno dopo due mesi di stop con le semifinali di Coppa Italia. In questo lasso di tempo molti giocatori si sono dedicati ai tornei del mondo videoludico. Tra tutti i titoli la Serie A ha svolto un ruolo importante, attraverso la serie di competizioni denominate Everybody Plays Home, con due tornei dei due principali titoli di calcio virtuale, FIFA e PES. Lo scorso weekend si è svolta la Royal Rumble, a cui hanno partecipato 14 formazioni della prossima eSerie A TIM sezione FIFA. Tanti i favoriti, dal genoano Gabry al n.1 della classifica mondiale ps4 Crazy_Fat_Gamer, che ha terminato però la sua corsa in semifinale, battuto per 2-0 da NBD2699 del Cagliari. Nella parte bassa del tabellone arriva all’ultimo atto O Maciell del Verona che batte per 1-0 il fiorentino Stiven97. La finale, decisa da una singola giocata, si sblocca al minuto 88 con il gol di Eusebio per la compagine cagliaritana, che permette così a Cosimo Guarnieri (NBD) di portare a casa il trofeo.

PressGiochi