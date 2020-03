Esports, al via la Everybody Plays Home

A causa della diffusione del COVID-19 la eSerieA è stata momentaneamente sospesa, ma alcune compagini di massima serie parteciperanno ad un torneo ufficiale, al fine di intrattenere appassionati di tutta Italia. Inter, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Cagliari, Bologna, Sampdoria, Parma e Spal prenderanno parte all’evento Everybody Plays Home, interessante competizione virtuale a dieci squadre. I team saranno divisi in due gironi da cinque e si affronteranno in match d’andata e ritorno. La prima fase si concluderà venerdì 27 Marzo con l’eliminazione dell’ultima classificata di ogni girone, mentre il 28 marzo alle 21 si disputerà la finale.

