Esports, al via gli eEuro2020

Gli eSports, durante questo periodo di crisi, avranno un’occasione straordinaria per conquistare nuovi fan tra i tifosi e gli amanti dello sport in crisi di astinenza. La Uefa ha rinviato al 2021 l’Europeo, proseguono invece gli eEuro2020 giocati dalle Nazionali.

Lunedì 30 marzo si giocheranno le cinque partite che possono consentire alla squadra azzurra di staccare il biglietto per la qualificazione. In campo, dalle loro abitazioni di Napoli e Cagliari, i quattro rappresentanti dell’Italia: Rosario Accurso, Nicola Lillo, Carmine Liuzzi e Alfonso Mereu. La nostra Nazionale è in testa al gruppo H a quota 13 punti grazie a quattro vittorie e un pareggio, ottenuti nelle sfide di andata giocati lo scorso 16 marzo contro Ucraina (8-0), Isole Faroe (10-4), Galles (6-0) e Andorra (7-1) e Montenegro (1-1). I video-calciatori cercheranno di difendere il primo posto che vale l’accesso diretto alla fase finale dell’Europeo (le seconde classificate si contenderanno il pass a maggio attraverso i play off). Lunedì prossimo appuntamento dalle 17 alle 21 con cinque incontri in rapida successione. Ogni ora una partita. Nell’ordine Ucraina, Montenegro, Isole Faroe, Galles e Andorra.

PressGiochi