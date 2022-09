eSport. Zanni (ID) alla Ce: “Regolamentare il settore a livello europeo”

Secondo i dati forniti da Newzoo, in Europa il settore degli e-sport coinvolge quasi 30 milioni di appassionati, pari a circa il 4% della popolazione europea. Il giro d’affari è in continua crescita e i ricavi nel 2021 hanno superato 1 miliardo di dollari a livello globale.

Ad affermarlo è l’eurodeputato italiano Marco Zanni (ID) che presentando un’interrogazione parlamentare in CE ricorda come recentemente la Commissione abbia affermato di non essere a conoscenza della problematica riscontrata in Italia, che ha visto l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) responsabile della chiusura di alcune sale eSport. La chiusura delle sale, ora riaperte, è dovuta a una circolare dell’ADM che prevedeva l’obbligo di omologazione anche per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Diversi Paesi europei hanno normato il settore e anche in Italia è stato recentemente presentato un disegno di legge al Senato per regolamentare tali attività.

Ciò premesso, Zanni chiede se può la Commissione far sapere:

1.se ha ottenuto dalle autorità italiane le informazioni richieste, come annunciato nella risposta all’interrogazione E-002141/2022;

2.se ritiene che tale regolamentazione spetti a organi nazionali come l’ADM;

3.se intende regolamentare il settore a livello europeo per garantire una normativa omogenea tra gli Stati membri.