Esport: la Lega presenta una nuova interrogazione al Mef su regolamentazione settore

Nuova interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati sul caso delle sale LAN.

“Nei giorni scorsi – ricorda l’on. Luca Toccalini – alcune delle principali sale eSport e LAN del paese sono state poste sotto sequestro da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; si tratta di luoghi di aggregazione in cui giocare ai propri titoli preferiti, organizzare tornei o eventi e vere e proprie clubhouse per squadre impegnate nei vari campionati. Gran parte delle attività competitive avviene nelle cosiddette «sale Esport», le quali non sono assimilabili alle sale con slot machine, ma ambienti dove è possibile affittare per qualche ora computer e simulatori collegati in rete locale ed online, permettendo, tra le varie attività, anche la competizione sportiva su giochi elettronici, concessi in licenza all’utente che li utilizza.

Il sequestro, come dianzi esposto, è stato disposto dall’Amministrazione dei Monopoli dopo l’esposto presentato da un imprenditore, titolare di una società che opera nel mondo, delle sale giochi; i sequestri sarebbero motivati da presunte irregolarità nella gestione delle postazioni di gioco che, ad avviso dell’amministrazione, anche se utilizzate a titolo gratuito, sarebbero tenute al rispetto delle norme di legge in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro;

in particolare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sottoposto a sequestro tutti i pc e i simulatori di almeno 3 sale LAN, considerandoli apparecchi per il gioco elettromeccanici, così come stabilito dall’articolo 110, comma 7 lettera c-ter) del TULPS e quindi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, soggetti ad omologazione e permettendo la loro installazione solamente all’interno di esercizi commerciali autorizzati. L’interpretazione dianzi esposto aprirebbe ad implicazioni deleterie per il settore elettronico/informatico e non trova fondamento nella reale tipologia costruttiva delle apparecchiature sequestrate.

L’estensione del regime autorizzatorio previsto per gli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro agli apparecchi da esports installati nelle sale LAN introdurrebbe un regime che non ha precedenti in nessuna altra giurisdizione; il settore eSport italiano, sebbene in forte crescita, sconta la mancanza di una regolamentazione normativa. La disciplina astrattamente applicabile al gaming competitivo, infatti, è rappresentata dalla normativa relativa alle manifestazioni a premi – in caso di torneo con assegnazione di vincita non in denaro – e dalla normativa relativa ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro – con conseguente applicabilità delle regole del gioco d’azzardo: discipline piuttosto gravose e complesse; a parere dell’interrogante, si tratta di una situazione che colpisce un settore in piena ascesa: è fondamentale, quindi, trovare una soluzione che risolva questo vulnus normativo senza frenare la diffusione degli eSport in Italia”.

Toccalini ha quindi chiesto al Mef quali iniziative intenda adottare per una corretta regolamentazione del settore.

PressGiochi