Esport: assegnato alla Comm. Cultura il pdl della Lega

E’ stato assegnato all’esame in sede referente alla Commissione Cultura della Camera la proposta di legge presentata in queste settimane dall’esponente della Lega Belotti recente «Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche».

La proposta è volta a offrire una disciplina normativa in grado di governare il settore e regolamentare i numerosi aspetti giuridici coinvolti, promuovendo al tempo stesso il « buon gioco », prevenendo e contrastando i fenomeni patologici. Il passaggio da hobby per pochi appassionati a interesse di massa ha portato con sé, infatti, numerose criticità come la gestione dei montepremi, l’ingaggio dei player professionisti, il riconoscimento delle nuove professioni che animano il settore, quali i giocatori, gli allenatori, i caster, gli streamer, i commentatori.

La proposta di legge conta 65 articoli che vanno a regolamentare i vari aspetti del settore dell’e-sport. Su di essa si attende parere consultivo anche dalle Commissioni: Affari costituzionali e Giustizia, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive e Lavoro, Affari sociali e Politiche dell’UE e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

