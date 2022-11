ESG: Lottomatica ottiene la certificazione ambientale ISO 14001

Lottomatica, il più grande gruppo italiano nel settore del gioco pubblico e uno dei maggiori player a livello europeo, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della normativa ISO 14001:2015.

La certificazione, riconosciuta dall’ente accreditato ACCREDIA, attesta l’impegno di Lottomatica nell’attivare processi di miglioramento continuo del business in una logica di rispetto dell’ambiente e rappresenta un asset strategico per le future scelte gestionali dell’azienda. La certificazione rappresenta infatti il coronamento di una serie di attività che, sviluppate nel tempo, hanno avuto come scopo la definizione di un sistema di monitoraggio delle risorse ambientali utilizzate nella gestione delle principali sedi del Gruppo.

Pubblicata per la prima volta nel 1996, la ISO 14001 è oggi la norma internazionale di riferimento per progettare e implementare un efficace Sistema di Gestione Ambientale.

Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, consente di gestire in modo sistemico gli aspetti ambientali relativi ai processi aziendali e il monitoraggio degli indicatori di processo relativi la sostenibilità ambientale.

Oltre a garantire il rispetto degli adempimenti legislativi in materia, il Sistema di Gestione Ambientale si prefigge come obiettivo il miglioramento continuo delle performance aziendali che hanno impatto sull’ambiente, assicurando un utilizzo delle risorse più efficiente, razionale e consapevole, così da ridurre sprechi, rifiuti ed emissioni.

Lottomatica pone da sempre grande attenzione alla salvaguardia ambientale attraverso la realizzazione di politiche di riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti finalizzate a generare impatti positivi e tangibili.

L’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere la creazione di valore condiviso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

PressGiochi