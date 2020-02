eSerie A TIM, anche il Torino forma la propria squadra

Anche il Torino fa il suo ingresso nella eSerie A, a meno di un mese dall’inizio del torneo. Si disputeranno due tornei, Fifa20 e Pes 2020, per assegnare due titoli distinti, partendo dalla fase a gironi, passando per i playoff, una fase ad eliminazione diretta e concludendo con la Final Eight.

La squadra del Toro, su Fifa20, farà parte del girone 1, insieme a Cagliari, Udinese, Milan ed Inter. La fase a gironi verrà disputata il 23 e 24 marzo ed il 30-31 marzo, i playoff il 4 e 5 maggio. Nel torneo di Pes il Torino è stato inserito sempre nel girone 1, dove però troverà oltre che il derby con la Juventus, la Spal, il Milan ed il Genoa. I gironi sono in programma per 6 e 7 aprile ed il 13 e 14 aprile, invece i playoff l’11 ed il 12 maggio. Per entrambi i tornei, la data delle Final Eight è quella del 2 giugno.

Il Torino si affiderà al professionista Marco Maniscalco, vincitore del torneo di selezione per la squadra granata, a cui si andrà ad aggiungere un giocatore non professionista che verrà scelto nel draft del 9 e 10 marzo dalla società.

PressGiochi