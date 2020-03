Ernest L. Stevens Jr. riceve l’ICE Landmark Award per il suo notevole contributo nell’industria del gioco

Ernest L. Stevens, Jr., presidente e portavoce nazionale della National Indian Gaming Association, è stato il primo destinatario di un premio ICE Landmark. . Il Landmark Award, che è stato assegnato dall’amministratore delegato di Clarion Gaming Kate Chambers, è un riconoscimento per l’enorme contributo che Ernest L. Stevens, Jr. ha apportato nel sottolineare gli effetti positivi dei giochi indiani, nonché il suo sostegno allo sviluppo del Marchio ICE, incluso il lancio di ICE North America, la cui seconda edizione si svolgerà dal 13 al 14 maggio a New Orleans, negli Stati Uniti.

Kate Chambers, ha dichiarato: “Ernest L. Stevens, Jr. ha lavorato con grande impegno, dedizione e professionalità per educare e sensibilizzare sui giochi indiani. Durante il suo periodo di incarico, i ricavi dei giochi indiani sono aumentati di oltre 39,1 miliardi di dollari, rendendo il gioco d’azzardo il più grande segmento del settore negli Stati Uniti. Da un punto di vista più personale, è stato una fonte di grande ispirazione per me e il team responsabile per lo sviluppo del marchio ICE. L’intuizione, la gentilezza e il supporto che ha dimostrato nell’ultimo decennio sono stati molto apprezzati”.

Il presidente Stevens ha dichiarato: “Sono molto onorato di aver ricevuto questo premio . Questo è un riconoscimento che accetto a nome dei leader che rappresento. Come portavoce della National Indian Gaming Association, ho preso questo orientamento dalla leadership e dall’impegno dei leader in tutto il paese indiano che lavorano ogni giorno verso la prosperità sociale ed economica per le comunità e i loro cittadini. Come industria, siamo orgogliosi del fatto che i nostri professionisti sono ora gli esperti di gioco in tutto il mondo. Saranno la forza che guiderà la prossima era del settore dei giochi per le nostre prossime sette generazioni”.

