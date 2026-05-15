Ercolano (NA): centro scommesse come ritrovo abituale di pregiudicati, disposta la chiusura per 7 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di una sala scommesse situata nel comune di Ercolano per sette giorni, con un provvedimento notificato nelle scorse ore e reso immediatamente

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di una sala scommesse situata nel comune di Ercolano per sette giorni, con un provvedimento notificato nelle scorse ore e reso immediatamente esecutivo.

Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che, nel periodo compreso tra giugno 2025 e aprile 2026, il locale risultava frequentato con regolarità da persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia. La circostanza avrebbe attirato l’attenzione degli organi di sicurezza, anche per le possibili ripercussioni sul mantenimento dell’ordine pubblico e sulla serenità della collettività.

Nel corso dei controlli, inoltre, sarebbero stati documentati comportamenti ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela della sicurezza urbana. Alla luce di tali elementi, le autorità competenti avrebbero quindi disposto il provvedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

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