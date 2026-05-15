Newsletter

15 Maggio 2026 - 16:24

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Ercolano (NA): centro scommesse come ritrovo abituale di pregiudicati, disposta la chiusura per 7 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di una sala scommesse situata nel comune di Ercolano per sette giorni, con un provvedimento notificato nelle scorse ore e reso immediatamente

15 Maggio 2026

Share the post "Ercolano (NA): centro scommesse come ritrovo abituale di pregiudicati, disposta la chiusura per 7 giorni"

Stampa pagina

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di una sala scommesse situata nel comune di Ercolano per sette giorni, con un provvedimento notificato nelle scorse ore e reso immediatamente esecutivo.

Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che, nel periodo compreso tra giugno 2025 e aprile 2026, il locale risultava frequentato con regolarità da persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia. La circostanza avrebbe attirato l’attenzione degli organi di sicurezza, anche per le possibili ripercussioni sul mantenimento dell’ordine pubblico e sulla serenità della collettività.

Nel corso dei controlli, inoltre, sarebbero stati documentati comportamenti ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela della sicurezza urbana. Alla luce di tali elementi, le autorità competenti avrebbero quindi disposto il provvedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Ercolano (NA): centro scommesse come ritrovo abituale di pregiudicati, disposta la chiusura per 7 giorni

ADMIRAL Pay ed Esa insieme per portare nuovi servizi di prossimità ai cittadini nel settore energy

Crotone: quattro slot machine senza autorizzazioni in un circolo, sanzioni per 12 mila euro

Enada Primavera 2027: nuova data tra il 4 e il 6 maggio

Corse clandestine di cavalli nel Catanese, interrogazione di AVS al Ministro dell’Interno

Stati Uniti, il gioco commerciale vola nel 2025: ricavi record a 78,6 miliardi di dollari secondo l’AGA

Consulta Nazionale Antiusura: “No alla normalizzazione dell’azzardo, il riordino non dimentichi famiglie e salute”

STS si muove in difesa dei corner/pvr Sisal. Aperto un tavolo permanente con il concessionario milanese

Usa, i tre casinò di Detroit hanno generato ricavi per $118,8 milioni ad aprile

UK. BGC, Safer Gambling Week 2025: crescita record dell’utilizzo degli strumenti di gioco responsabile

WLA e l’Università di Losanna presentano un nuovo framework per contrastare il mercato illegale del gioco

Filippine, il governo conferma il blocco dei siti di gioco sulla rete Wi-Fi pubblica nazionale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter